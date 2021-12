Tia Má apresenta espetáculo de stand up em Salvador

Considerada um fenômeno na internet, a jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, resolveu se aventurar pelos palcos e apresentar um espetáculo de stand up em Salvador. Com direção de Elísio Lopes Júnior (Ivete Sangalo ao vivo em Trancoso, Sete Conto, Programa Espelho) e co – direção de Ricardo Fagundes (professor da Escola de Teatro da Universidade Federal do Oeste da Bahia, A Bofetada ), o show, que terá apresentação única no Teatro Jorge Amado, na Pituba, no dia 25 de março (sábado), às 20h, busca levar o público a refletir sobre as diversas formas de preconceito.

“A nossa proposta é utilizar o humor como ferramenta de reflexão. As pessoas podem sim dar risada e ao mesmo tempo reavaliarem suas posturas. Chega de fazer piada com quem é historicamente oprimido, vamos rir do absurdo que ainda é discriminar e de como existem soluções simples para coisas que acreditamos que são complicadas”, explica Maíra Azevedo, que também é integrante do time de parceiros do programa Encontro com Fátima Bernardes na rede Globo.

Para o diretor do espetáculo, Elísio Lopes Jr, será também a chance de fazer e uma leitura sobre as transformações da mulher na sociedade. Das ditas 'Amélias' as tias Más de hoje em dia, que se viram nos trinta para dar conta de todas exigências.

"Tia Má é uma persona familiar. Parece com minha mãe, minhas tias. Tem o humor, a franqueza e a força de mulheres que lideram suas famílias. Levar esse trabalho ao palco é rir de quem somos, com respeito e amor", explica Elísio.

Assuntos do cotidiano

Maíra é jornalista, formada e diplomada há 12 anos. Em 2014, recebeu o prêmio de jornalismo Abdias do Nascimento, pelo caderno Especial da Consciência Negra. Em 2015, foi eleita uma das 25 negras mais influentes da internet. Em vídeos curtos, de dois a três minutos em média, ela trata de assuntos do cotidiano, como relacionamentos, trabalho,sexo, auto estima, empoderamento feminino e mecanismos de defesa contra todas as formas de discrminação. De dentro do seu carro e com um humor incomparável, Tia Má aconselha seus “sobrinhos” (apelido dado ao público) a, por exemplo, não mexer no celular do parceiro, pagar suas dívidas, parar de querer educar o filho dos outros e aceitar a diversidade.

A personalidade tem ganhado grande repercussão nas redes sociais. Sua página no facebook tem mais de 165 mil seguidores, mas alguns vídeos tem mais de dois milhões de visualizações. O canal no youtube tem 52 mil inscritos, mas os acessos ultrapassam 3 milhões de pessoas. A conta do instagram tem 50 mil seguidores. Mas muitos vídeos se tornaram virais e são distribuídos pelo aplicativo de mensagem whats up e dessa forma não é mais possível ser quantificado.

Atualmente, Maíra Azevedo, a tia Má, faz parte do time de parceiros do programa Encontro com Fátima Bernardes, na rede globo. É a única baiana a fazer parte da equipe. E esse ano já fechou com dois outros programas na Tv Cabo. No Multishow participa da nova temporada do Caminhos da Felicidade, onde comenta sobre o comportamento humano. Já no LifeTime fará participações no Império da Beleza, dando dicas sobre auto estima, feminismo e mecanismos de combate ao racismo e ao machismo.

Serviço:

O quê: Tia Má com a Língua Solta!

Quando: 25 de março, sábado, às 20h

Onde: Teatro Jorge Amado (TCA)

Entrada: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia) / Nas bilheterias do TCA ou pelo site: www.compreingressos.com

