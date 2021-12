Tia Judith repete besteirol, mas tem produção eficiente

O espetáculo Tia Judith ao Vivo, que está em cartaz no Teatro Módulo, não inova na forma do besteirol (inclusive com o velho expediente de homem vestido de mulher e a participação do público), sendo indicado para os amantes do gênero.

Mas, diferentemente de muitas outras produções que seguem a mesma estética, traz produção bem-cuidada e detalhista na ambientação de um programa de variedades, que trata de moda a comportamento, de culinária a quadros bizarros, a exemplo dos chamados Um Dia de Pobre, A Desgraça do Outro ou Botando o Dedo na Ferida.

O ator Bubba de Campos, que já participou de A Bofetada, um dos grandes sucessos do teatro baiano, tem presença de palco e sustenta a montaqem, de 1h40 minutos, com fôlego, bem à vontade, conseguindo imediata empatia com a plateia.



Ele convence como uma apresentadora de um programa de TV (misto de Hebe Camargo e Ana Maria Braga) de educação refinada, que ama vodca, e é um tanto quanto desastrada.

Tia Judith é assistida pelo seu braço-direito Keyla Ramos, que nunca aparece em cena. É através do ponto, dispositivo usado como de guia em emissão televisivo, que Judith se comunica com ela.

Bastidor - A peça, dirigida por Claudio Simões, mostra além da gravação, os bastidores do programa, apresentado pela personagem (é quando a personagem é vista no camarim).

Se na gravação fictícia do programa, apesar dos muitos quadros -Tia Judith ensina Tudo, Viajando com Tia Judith, Refletindo com Tia Judith, Jantando com Tia Judith, etc. -, as cenas conservam o ritmo, a cena do bastidor da personagem "quebra" o compasso do espetáculo e poderia ser dispensada.

A cenografia do arquiteto Edilson Campelo é muito bem-elaborada, com direito a poltronas, bancadas de cozinha, vídeo e um belo lustre, adequando-se perfeitamente à proposta do espetáculo.

Já o figuino de Valéria Kaveski é irregular. Em alguns momentos traz Judith classuda, mas, em outros, como a da roupa de gueixa, deixa a desejar.



Comerciais - A montagem Tia Judith ao Vivo abre espaço para os comerciais, como no programa de televisão. É uma boa sacada do diretor, que justifica a saída de Judith para a troca de roupa. É como realmente o público estivesse em um programa aguardando os comerciais.

Bubba também contracena com o vídeo, que traz participações especiais da atriz Neyde Moura, do cabeleireiro Chico Lemos e da comerciante Renata Olivera.

A personagem, criada na internet, salta para o teatro com o objetivo de, também no palco, conquistar o público. Apesar da fórmula repetida, o público aplaude entusiasmado.

