Thalita Carauta apresenta Cotidiano da periferia em Salvador

O rosto dela é conhecido das noites de sábado da TV por dar vida e expressão a tipos caricatos. Mas, antes de alcançar o sucesso no Zorra Total, Thalita Carauta já era destaque na cena carioca por fazer a plateia gargalhar.

Neste fim de semana, chegou a vez do público soteropolitano conferir o desempenho da artista no palco. A atriz apresenta o espetáculo Favela, de sexta a domingo, no Teatro Sesc Casa do Comércio, dentro da programação do Catálogo Brasileiro de Teatro 2012.

Na peça, Thalita se transforma em quatro personagens diante do público: Janete (uma radialista que dá dicas de sedução), Clarete (uma vendedora de calcinha barraqueira), Dona Santinha (uma pregadora suspeita) e Fininho (o chefe da comunidade). Alguns deles já apareceram no Zorra. "Eles foram criados para o teatro. A inspiração vem de vários lugares. Tudo serve como inspiração", explica a humorista.

A história começa com a favela acordando, no que seria um dia qualquer, não fosse uma festa oferecida por Fininho. "O público cria uma afinidade com esses personagens por serem espontâneos, carismáticos, intrigantes, não necessariamente por serem da periferia".

Parceria - A direção do espetáculo é assinada por Rodrigo Sant´anna, que interpreta o travesti Valéria, melhor amigo de Janete Babuíno (personagem de Thalita) no humorístico da Globo. A dupla se conheceu em uma escola de teatro e ficou em cartaz cinco anos com a peça Os Suburbanos.

Para Thalita, a parceria entre os dois surge de forma muito espontânea. "Tudo no que diz respeito entre mim e o Rô vem com muita naturalidade. Sempre foi assim, desde que nos conhecemos. Nos sentimos muito à vontade um com o outro". A cumplicidade é tanta que Thalita Carauta também dirige o espetáculo de Rodrigo: "A parceria é a mesma, só muda a função".

adblock ativo