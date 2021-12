Texto inédito de Jaime Sodré é adaptado para o teatro

Preconceito, diversidade identitária e bullying são alguns dos temas abordados no espetáculo Porque Sou Preta, que está em cartaz na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (no bairro de Nazaré), todas as quartas (exceto dia 6) e sextas-feiras, às 15 horas, e domingos (exceto no dia 17), às 11 horas, até o dia 24.

A peça é baseada no texto inédito Mamãe, por que eu sou Branca e Ritinha é Negra?, do escritor e conselheiro de Cultura Jaime Sodré. A adaptação e direção são de Sérgio Mício e da Cia. de Teatro BIML (Biblioteca Infantil Monteiro Lobato).

Ampliação dos temas

A iniciativa faz parte do projeto Novembro Negro, promovido pela Biblioteca Monteiro Lobato, em homenagem ao Mês da Consciência Negra.Sérgio explica que o texto, batizado de Porque Sou Preta, do espetáculo juvenil, gira em torno da história de três meninas - duas negras e uma branca, que convivem com situações-limite na escola. O encenador afirma que houve modificações no texto de Sodré para torná-lo mais teatral.

"Criamos novos personagens, novas situações e ampliamos o leque de assuntos também", destaca Mício, que revela que a questão da intolerância religiosa também é enfocada na montagem, que leva ao palco adolescentes de 13 a 19 anos.

Sérgio conta que os jovens, antes de irem ao palco, também fizeram trabalho de pesquisa na internet sobre os temas abordados no espetáculo, que tem uma hora de duração.

Mício conta que durante a etapa de preparação dos atores, muitos relataram ter vivido situações de bullying, preconceito e intolerâncial. "O meu projeto é que ele circule pelas escolas", disse.

Jaime Sodré afirmou que a encenação enriqueceu e ampliou a dramaturgia. "O texto, originalmente literário, que fiz para crianças para tratar do racismo infantil, foi transformado num texto teatral para um público adolescente, "ampliando a abordagem, de temas", frisou.

