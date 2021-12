Terceira edição do Corpo em Casa traz espetáculo "NUA" aos domingos

A terceira edição do 'Corpo em Casa' estreou com "NUA", uma obra de Raiça Bomfim e Nirlyn Seijas, no dia 17 de março. As apresentações seguem a cada domingo, até dia 28 de abril, na Casa Rosada, localizada na Travessa dos Barris, 30

A performance é um trabalho de dança feminina e feminista, que promove o retorno da ocupação cênica Corpo em Casa e também marca a parceria entre os coletivos Deslimites Mediações Artísticas e Gameleira Artes Integradas.

“As obras que compõem Intemperismos perpassam pelos processos de transformação interno e externo, em busca do entendimento de como lidamos com a nossa própria natureza e com a humanidade”, explica Nirlyn Seijas, que também diz que o trabalho revela como cada um se percebe dentro do mundo e como resolve reagir a essas sensações.

De acordo com as duas artistas, as perguntas “como dançar as intensidades que atravessam o corpo?” e “como dar voz aos abismos que nos habitam?”, foram servindo de guia durante a construção da performance e dando vazão aos movimentos, sentimentos e emoções que compõem o trabalho.

Nas apresentações o público não só assiste, como também é convidado a refletir e reagir a partir das poéticas expostas.

