Temporada Verão Cênico começa neste sábado no SESC

A Temporada Verão Cênico entra em cartaz, 28, e no sábado, 29, com o espetáculo "Um Dedinho de Amor", no Teatro Sesc-Senac, às 18h30. Além da obra que aborda a relação entre mãe e filha, "O Circo de Soleinildo" também se apresenta no teatro, às 19h, e leva a história de um artista circense e seus companheiros de lona. O valor da entrada é R$ 10 (inteira).

As ruas do centro da cidade servirão de palco para "Dia de Circo", uma homenagem ao picadeiro que explora a chegada dos artistas a uma pequena cidade. O espetáculo envolve acrobacias, mágicas e palhaços.

