Temporada da peça teatral A-Traídos em Salvador é cancelada

As apresentações do espetáculo A-Traídos no Teatro Jorge Amado, em Salvador, marcadas para este sábado, 4, e domingo, 5, foram canceladas. A Ferrah Produções, responsável pela realização da temporada na cidade, informou nessa sexta-feira, 3, que o cancelamento foi motivado pela "incompatibilidade de agenda" do ator Arthur Aguiar, que encena um dos protagonistas.

O espetáculo está em turnê pelo país e seria apresentado em Salvador pela primeira vez. A montagem é dirigida por Danielle Winits e discute alguns temas, como relacionamento, traição e amizade, a partir de um triângulo amoroso.

Os atores Carla Diaz, Bernardo Velasko e Marcos Closato também fazem parte do espetáculo.

