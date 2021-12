Telinha Literária estreia temporada virtual com espetáculo e bate-papo sobre literatura infantil

O projeto Telinha Literária realiza sua primeira edição no mês de abril com proposta de acesso e divulgação da literatura infantil. Idealizada pelo Atelier Artístico Chegança, a iniciativa será dividida em duas etapas para contemplar os públicos adulto e crianças.

A abertura do projeto será com a exibição da segunda temporada virtual do espetáculo Histórias do Mundão, pelo canal do youtube do Atelier Chegança, nos dias 3, 4, 9 e 10 de abril, sempre às 17h. Com roteiro de Daniel Arcades, Ana Tereza Mendes e Manu Santiago, a narrativa traz a vivência pessoal e profissional dos literatos responsáveis, oriundos de lugares diferentes da Bahia, sendo a Ana de Irará, o Daniel de Alagoinhas e a Manu da capital baiana.

Diálogos

Discussões sobre o mundo da literatura infantil baiana serão realizadas no Telinha Literária Convida, que contará com a presença das literatas baianas Gabriela Monteiro, Luiza Meireles, Ana Fátima Santos e Cássia Valle.

Os diálogos acontecerão entre os dias 7 e 10 de abril, às 19h, pelo instagram do Atelier Chegança.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal”.

SERVIÇO

Projeto Telinha Literária

O Que: Espetáculo Histórias do Mundão

Quando: 3, 4, 9 e 10 de abril, às 17h

Onde: Canal do youtube do Atelier Artístico Chegança

O espetáculo contará com uma intérprete de libras

O Que: Telinha Literária Convida

Quando: 7 a 10 de abril, às 19h

Onde: Instagram do Atelier Artístico Chegança (@ateliercheganca)

adblock ativo