Teatro Vila Velha terá programação especial durante a Copa

No mês da Copa do Mundo, o Teatro Vila Velha irá transmitir os jogos em um telão, além de organizar uma programação artística e gastronômica. O "Vila na Copa e Cozinha" acontecerá entre 14 de junho e 15 de julho.

As partidas serão transmitidas no café-teatro do local, o Cabaré dos Novos. Nas noites de segunda-feira, acontecerão sessões do Cine BA X VIla (no mesmo telão em que os jogos serão exibidos diariamente), com filmes sobre futebol, escolhidos por cineastas, jogadores (alternadamente do Bahia e do Vitória) e técnicos baianos.

Duas terças-feiras de julho serão ocupadas pelo projeto Terças Pretas, do Bando de Teatro Olodum. Nas quartas-feiras, atores, grupos e coletivos de teatro se encontrarão no Vila Velha para disputar a Primeira Copa Baiana de Improvisação Teatral. A cada quinta-feira, um músico veterano da cena baiana apresentará um show e receberá um convidado no Vila Arena da Música.

Sextas e sábados serão dedicados a espetáculos no palco principal, com companhia Teatro dos Novos e também de grupos convidados. Os domingos serão dedicados a uma extensa programação para toda a família, por meio de ocupações de grupos do teatro e coletivos convidados durante as manhãs e tardes do evento Ocupa Copa.

A programação definitiva das atrações e espetáculos já está quase fechada e será divulgada em breve. Uma parte dela será paga, e a outra gratuita. O projeto conta com o apoio da Bahiatursa (Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia) e do Ipac (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia).

