Teatro Vila Velha recebe oficina de circo em família

Uma oficina de vivências relacionadas ao universo circense acontece no próximo dia 14, no Teatro Vila Velha. A formação, que vai até o dia 5 de outubro, promove uma experiência entre pais e filhos, com brincadeiras e exercícios corporais ligados às artes circenses.

Quem ministra o curso é Luana Tamaoki Serrat, filha de Anselmo Serrat e Verônica Tamaoki, que fundaram a Escola Picolino. Circense desde criança, ela é formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e fundou a Fulanas Cia de Circo. Serrat também recebeu o prêmio Carequinha, da Fundação Nacional de Artes (Funarte).

Interessados podem se inscrever pela internet. Crianças a partir de 4 anos já podem participar, desde que acompanhadas de um ou dois membros da família.

