Teatro Vila Velha realiza oficinas de teatro e workshops em fevereiro

Acontece de 4 a 10 de fevereiro a 21ª edição das Oficinas Vila Verão, evento que reúne oficinas e workshops para formação em artes do palco voltada para atores e não atores, de todas as idades. São experiências na área de corpo, música, canto, dança e interpretação.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Confira a programação:

Agires – Oficina de experimentação cênica com o Coletivo Coato

A oficina de experimentação tem como objetivo, estimular a criação cênica promovendo a aproximação entre teatro, dança, música e artes visuais, a partir de experimentos práticos e colaborativos para potencializar a presença (corpo, voz e gesto) através da utilização de mídias (projeção de fotografias e vídeos em tempo real) e a rede social.

Desde 2013 o coletivo desenvolve um trabalho em conjunto para trilhar o caminho da arte contemporânea performativa e interdisciplinar. O COATO é um dos grupos residentes do Teatro Vila Velha.

Classificação: A partir de 16 anos ( Com e sem experiência em teatro)

Dias: 08, 11, 15, 18, 28 de janeiro e 01 e 03 de fevereiro (terças e sextas).

Horário: 15h às 17h30.

Preço: R$ 250 (+taxa). Pode ser parcelado em até 12 vezes

Teatro para iniciantes com Zeca Abreu

Oficina com o objetivo de proporcionar aos participantes o primeiro contato com o fazer teatral, através da apuração da visão crítica e a sensibilidade perante o mundo. Durante a atividade, serão aplicadas várias modalidades e estilos do jogo teatral.

Em mais de 20 anos de carreira, Zeca Abreu é atriz de teatro, televisão e cinema e diretora teatral.

Classificação: A partir de 16 anos ( Com e sem experiência em teatro)

Dias: Terças e Quintas

Horário: das 15h30 as 18h

Preço: R$ 300,00 (+taxa). Pode ser parcelado em até 12 vezes

Teatro para iniciantes com Chica Carelli

A oficina é estruturada com o objetivo de desenvolver a percepção e a criatividade individual do ator conjugada à construção coletiva do trabalho teatral através de exercícios de aquecimento e dinâmicas de corpo, voz e improvisação.

Chica é atriz e diretora, sendo uma das co-fundadoras do Bando de Teatro Olodum. É também responsável pelo setor de formação do Teatro Vila Velha.

Classificação: +14 anos (Com e sem experiência em teatro)

Dias: Segundas e quartas

Horário: das 14h30 às 17h

Preço: R$ 300,00 (+taxa). Pode ser parcelado em até 12 vezes

Teatro-Esporte: Improvisação teatral para atores com Celso Jr

A oficina de teatro-esporte aplica as noções básicas de Improvisação Teatral para atores profissionais e/ou amadores, onde são aprendidas algumas noções básicas de interpretação (ação interna/ação externa, objetivo, status cênico, estados emocionais, etc), a partir de exercícios dinâmicos e divertidos.

Celso Jr. é ator e diretor com mais de 60 espetáculos teatrais realizados, é professor do Núcleo de Teatro do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias da UFRB e Doutor em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – UFBA (2013).

Classificação: 18 anos (Para atores e estudantes de teatro)

Dias:Terças e quintas

Horário: das 19h as 21h

Preço: R$ 300,00 (+taxa). Pode ser parcelado em até 12 vezes

O Corpo e a Cena com Bertho Filho

Proporcionar ao ator o desenvolvimento de suas potencialidades, buscando uma autonomia e presença cênica, ampliando e encontrando ferramentas para tornar seu trabalho mais consistente e diversificado.

Bertho Filho é ator, diretor teatral/UFBA, dramaturgo, produtor e preparador de atores para teatro e para o cinema. É criador do projeto Ato de 4 - Escola de Teatro –UFBA / 1996 e diretor artístico do grupo de teatro DITIRAMBOS.

Classificação: 18 anos (Com e sem experiência em teatro)

Dias: Sábados e domingos

Horário: das 15h às 18h

Preço: R$ 300,00 (+taxa). Pode ser parcelado em até 12 vezes

Teatro do oprimido com Licko Turle

Curso prático de introdução ao pensamento de Augusto Boal a partir da apresentação do método Teatro do Oprimido e suas diferentes técnicas como o Teatro-Imagem, Teatro-Invisível, Arco-Íris do Desejo, Jogos e Exercícios com ênfase na técnica do Teatro-Fórum. Ao fim do percurso os alunos e alunas participarão de uma mostra de processos das oficinas de verão e, posteriormente, poderão aplicar o conhecimento adquirido em suas comunidades, grupos teatrais, entidades, salas de aula, etc. Obs.: Solicitação de acompanhamento técnico-pedagógico posterior deve ser acordada com o professor diretamente.

Licko Turle é ator, diretor e professor de Teatro. Professor visitante no PPGAC da Escola de Teatro da UFBA (2017-18-19), criou em 1986, com Augusto Boal, o Centro de Teatro do Oprimido no Brasil. Oficializado, com Amir Haddad, em 1999, o Instituto Tá Na Rua. Autor de Teatro do oprimido e negritude (2015); Teatro de rua no Brasil - a luta pelo espaço público (2016). Coautor e organizador dos livros Teatro do oprimido e universidade (2016); Augusto Boal: arte, pedagogia e política (2013).

Público-alvo: atores, estudantes, pesquisadores e professores de teatro, agentes culturais e sociais comunitários, psicólogos etc.

Dias: 4 a 9 de fevereiro

Horário: das 14h às 18h.

Preço: R$ 350 (+taxa). Pode ser parcelado em até 12 vezes

adblock ativo