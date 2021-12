Teatro Vila Velha homenageia Lina Bo Bardi

Nesta quarta-feira, 30, às 18h, a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, responsável por diversas intervenções na capital baiana como a transformação do antigo engenho e fábrica do Solar do Unhão no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), será homenageada no local, em uma encenação da Universidade LIVRE do Teatro Vila Velha.

No evento, o grupo vai interpretar Shakespeare em Lina, como parte do projeto Experimento 2.2.

O evento é uma ação da 3ª Bienal da Bahia, cuja abertura oficial ocorrerá em 29 de maio. A entrada é franca, até atingir a lotação do casarão do MAM, que tem capacidade de 300 pessoas.

Mais informações: bienaldabahia2014.com.br.

