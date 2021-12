Teatro Vila Velha festeja 50 anos com peça de Glauber Rocha

A trajetória do presidente João Goulart, conhecido como Jango, que foi destituído do poder durante a ditadura militar e permaneceu no exílio até a morte, é o tema do espetáculo "Jango: Uma Tragedya", que reúne as linguagens da dança, música e teatro para celebrar os 50 anos do Teatro Vila Velha.

Trata-se do único texto do cineasta Glauber Rocha para o teatro. A montagem, inédita na Bahia e que estreia nesta quinta-feira, 31, às 20 horas, acontece depois de 37 anos da primeira encenação, no Rio de Janeiro (em 1966 a peça foi dirigida por Luiz Carlos Maciel).

A iniciativa é do diretor Márcio Meirelles ("Drácula/Espelho para Cegos"), que, além da encenação, assina e conceito de espaço, cenário figurino e luz. A peça fica em cartaz sempre de quinta a sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas, até o próximo dia 31 de agosto.

Trilogia do golpe

Meirelles informa que a montagem integra o que chama de "trilogia do golpe", já que tanto o espetáculo Jango, quanto as peças Hamlet e Macbeth (com estreia inicialmente prevista, respectivamente, para outubro deste ano e janeiro de 2015), tratam de ações violentas para tomadas do poder.

"Jango fazia parte de um projeto político que era único no Brasil. Ele tinha significativo apoio e poderia ter enfrentado os militares, mas não quis derramar o sangue do povo", afirmou o diretor Márcio Meirelles, que acrescenta que a peça reflete um momento histórico que se assemelha ao pré-64.

"Vejo a elite descontente com projetos do governo ligado às áreas sociais, além de manifestações, o que permite reflexões", afirma o encenador, que esclarece que "Jango: Uma Tragedya" é uma ópera trágica, em que não falta o coro (nas tragédias clássicas representa a coletividade) que dialoga sempre com o personagem Jango.

Personagens emblemáticos

A peça, que aborda a vida do presidente João Goulart durante o exílio, depois de ser deposto pelo Golpe Militar de 1964, é contada a partir do ponto de vista de Jango e enfoca períodos como a Era Vargas, os governos de Juscelino e Jânio Quadros e, sobretudo, o regime militar.

No espetáculo, o presidente encontra-se com personagens emblemáticos como Carmem Miranda, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luis Carlos Prestes, Miguel Arraes, Francisco Julião (defensor e um dos líderes das célebres Ligas Camponesas) e até a atriz Elizabeth Taylor.

A direção musical e trilha sonora são assinadas por Ronei Jorge e João Meirelles, que traz referências de filmes de Glauber. As coreografia são de Cristina Castro.

Musical

"A peça é um musical em que não faltam os ritmos do bolero, tango, samba, além de danças gaúchas, mistura indicada no texto pelo próprio Glauber Rocha", afirma a coreógrafa.

"Fiz um estudo coreográfico a partir da proposta de Márcio de fugir de espaço convencional, do palco italiano. Os atores transitam em dois niveis, com muita movimentação. O texto é lindo", acrescenta.

No palco, atores da Universidade Livre do Vila. O jovem ator Yan Britto ("Espelho para Cegos/ Por que Écuba"), 23 anos, interpreta João Goulart. "Estou um pouco ansioso. É um papel de destaque e a peça comemora 50 anos do Vila Velha, mas fiz amplo trabalho de pesquisa sobre Jango e Glauber", diz.

