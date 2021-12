Teatro: vencedores do Prêmio Braskem serão conhecidos dia 23

Os vencedores da 21ª edição do Prêmio Braskem de Teatro 2013 serão conhecidos durante a cerimônia de premiação na sala principal do Teatro Castro Alves, nesta quarta-feira, 23, às 20h.

Além do troféu, os vencedores das categorias Espetáculo Adulto e Espetáculo Infanto-Juvenil receberão um prêmio no valor bruto de R$ 30 mil, enquanto os demais serão contemplados com um prêmio no valor bruto de R$ 5 mil cada.

São ao todo oito categorias concorrentes aos troféus: Espetáculo Adulto, Espetáculo Infanto-Juvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação e Categoria Especial.

