Teatro SESI Rio Vermelho recebe temporada de stand-up comedy

As terças-feiras do mês de janeiro terão um toque especial de humor no Teatro SESI, no Rio Vermelho, em Salvador. O grupo Comédia de Novo apresenta, nos dias 8, 15, 22 e 29, às 20h, o espetáculo "Comédia de Gala". No evento, realizado no formato de stand-up comedy, os comediantes Tiago Banha, Diego Barreto e Lucas Carasek apresentam piadas originais sobre diversos assuntos do cotidiano, como música, política, desemprego e o mundo das celebridades.

Munidos de um banquinho, um microfone e um pedestal, e utilizando o cotidiano para suas observações bem humoradas, o elenco garante arrancar risos do público do início ao fim. O espetáculo traz referências às raízes do "humor de cara limpa", sem personagens ou adereços, oriundas dos comedy clubs americanos e que já se tornou comum nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

