Teatro SESC recebe comédia "Amigos, amigos, amores à parte"

Durante os dias 5, 6 e 7 de abril o Teatro SESC Casa do Comércio apresenta a comédia romântica Amigos, amigos, amores à parte. O espetáculo é protagonizado por Júlia Faria e Daniel Rocha (que vive o Roni, em Avenida Brasil) e gira em torno de um casal de amigos que se separam logo após Catarina fazer uma declaração de amor ao "amigo" e ele ter que se mudar para estudar em Nova York.

Com muito humor, a trama aborda o amor não correspondido e utiliza ferramentas de uma geração que nasceu em frente ao computador para contar a história do casal. O retrato de uma geração pós-moderna, recheada de recursos tecnológicos e que não se desconecta nunca. E apesar disso, ainda mete os pés pelas mãos quando envolve amor e amizade. A história ainda possui outros dois personagens que deixam ainda mais complicada a relação do casal.

O enredo é baseado nas relações através do mundo virtual e, por isso, o público pode ter acesso a informações sobre o espetáculo também mas mídias digitais. A página no Facebook conta com mais de 3 mil "curtidas".

