Teatro será inaugurado na avenida Paralela

Em tempos de crise econômica, um boa notícia para o setor cultural, que sofre com o contingenciamento de recursos. Será inaugurado, nesta sexta-feira, 2, às 19 horas, o Teatro da Cidade, localizado na Paralela.

O espaço, que recebeu investimentos na ordem de R$ 2 milhões, ocupa uma área de 490 metros quadrados e tem capacidade para abrigar 260 espectadores. O palco é em estilo italiano.



O projeto integra o Villa Campus de Educação (antigo Colégio Villa Lobos), que tem 1.400 alunos. O diretor administrativo do Villa, Rubens Dória, afirma, entretanto, que o teatro será de toda a comunidade baiana e chama atenção para a iluminação e sonorização do novo espaço.

Homenagem

A atriz Andrea Elia foi convidada para dirigir o teatro. Com experiência de 31 anos de carreira e de ter sido diretora artística do Teatro Diplomata durante quatro anos, ela antecipa com será a cerimônia de inauguração.



"O ator João Miguel será homenageado pela sua trajetória e haverá apresentação da cantora Anna Mametto e do multiinstrumentista Yacoce Simões, além, dos atores Ricardo Bittencourt e Cyria Coentro", diz.



Andrea informa que em outubro haverá apresentação do espetáculo infantil "Saltibanco da Esperança" e, em novembro, do espetáculo "Nova Mente", com o grupo Los Catedrásticos.

Iniciativa privada

"É mais um teatro em ano difícil para a iniciativa privada. Isso a gente tem que comemorar. Agora não vou construir esta história sozinha. Vou contar com a parceria dos artistas", afirma Andrea Elia, que se diz animada com o novo desafio que tem pela frente.



A intérprete e dramaturga prepara um novo monólogo para 2016: "Isabela, Uma Comédia Dançante".

O Teatro da Cidade oferece vagas em estacionamento próprio, segurança e acessibilidade. Na parte interna, terá assentos para obesos e espaços reservados para cadeirantes.

