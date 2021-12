Teatro no Uruguai recebe peça "O cidadão de papel" no fim de semana

O espetáculo "O cidadão de papel", do grupo de Teatro Novos Arteiros, acontecerá nos dias 26 e 27 de maio, às 18h, no Espaço Cultural dos Alagados, no bairro do Uruguai, em Salvador.

A peça tem como objetivo a conscientização do público sobre questões que abordam a cidadania, a exemplo de respeito, tolerância, direitos humanos, desigualdade social, preconceito racial, educação, saúde, violência, com uso de bom humor. Os ingressos custam R$6 (inteira) e R$3 (meia).

adblock ativo