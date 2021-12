Teatro Molière prepara programação para a garotada

O Teatro Molière (Aliança Francesa) prepara uma programação especial para o mês das crianças. A Companhia Francesa Bruitquicourt apresentará o espetáculo burlesco e clown O Domador de Sonimais, nos dias 12 e 13 de outubro, sábado e domingo, às 16h e ainda ministrará uma oficina de clown em que o ator Christophe Pujol compartilhará suas experiências de criação de cenas e esquetes de 10 a 17 de outubro.

Nas semanas seguintes, será possível conferir O Pássaro do Sol, montagem da companhia baiana A Roda, nos sábados e domingos, nos dias 20, 21, 27 e 28 de outubro, às 16h. Para fechar as atrações voltadas para a garotada, o teatro receberá as Leiturinhas Musicadas, nos sábados de novembro, às 16h.

Em turnê pelo Brasil, a companhia francesa Bruitquicourt irá mostrar um pouco do trabalho que vem desenvolvendo com uma abordagem poética do cômico em cena, tendo no burlesco a linguagem explorada nos espetáculos cômicos e de rua.

