Teatro Lambe-Lambe é celebrado nesta segunda

No final da década de 80, as pedagogas, atrizes/manipuladoras e bonequeiras Denise Santos, baiana, e Ismine Lima, cearense, criaram um estilo de teatro de boneco que ficou internacionalmente conhecido. Trata-se do Teatro Lambe-Lambe, ou teatro de miniaturas, que utiliza uma pequena caixa cênica preta, portátil, onde é encenado um espetáculo de curta duração, através da manipulação de pequenos bonecos ou objetos. Eles são animados para apenas um espectador de cada vez.

Caixas semelhantes eram usadas por fotógrafos ambulantes que exerciam a sua atividade nos espaços públicos, como jardins, praças e feiras, desde o século 19. No Brasil, estes profissionais ficaram conhecidos como fotógrafos lambe-lambe. Uma das explicações para o termo é que eles tocavam a língua nas fotos durante a lavagem para avaliar a qualidade da fixação e da própria lavagem.

Por utilizar idêntico equipamento, uma espécie de máquina-caixote, revestida com madeira e coberta na parte posterior com uma espécie de saco negro, este teatro também ficou conhecido com Lambe-Lambe.

Festejo

O dia internacional deste tipo de teatro comemora-se em 30 de setembro, data em que foi criado. Hoje, em homenagem à data, Salvador vai ser palco do Primeiro Festejo Mundial em Rede dos 24 Anos de Criação do Teatro Lambe-Lambe.

A programação festiva, que inclui apresentação de perna-de-pau (abertura) e nove espetáculos com esta técnica, acontece no Cruzeiro de São Francisco, Centro Histórico de Salvador, das 14 às 17 horas, com entrada franca.

No Brasil, atividades alusivas à data também acontecem em outras cidades da Bahia e em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Fora do país, no Chile, no Uruguai, na França e na Inglaterra. Mas em que circunstância surgiu o Teatro Lambe-Lambe?

Quem são estas pioneiras? A baiana Denise Santos, 63, natural de Irará e filha da bonequeira Andreza Santos, que criava bonecas de pano (era uma tradição em Irará, que infelizmente vem se perdendo), conta que em 1989 trabalhava com atividades pedagógicas.

"Construí uma boneca de espuma que estava muito na moda, grávida, que carregava uma bonequinha menor dentro da barriga. Eu usava estas bonecas em oficinas de educação sexual. Foi quando mostrei a Ismine, que argumentou que aquele tipo de cena não poderia ser feita daquela forma, pois o nascimento é um ato muito íntimo".

Pioneirismo

Ismine, que não revela a idade e é natural da Serra da Ibiapaba - também conhecida como Serra Grande, no Ceará - e desde os nove anos radicada em Salvador, complementa: "Sempre pensei em usar as caixas pretas. As máquinas fotográficas antigas me inspiraram para que se criasse um espetáculo teatral. Assim surgiu a primeira montagem do Teatro Lambe-Lambe".

O espetáculo denominado A Dança do Parto foi mostrado, pela primeira vez, na Feira do Interior, no Parque de Exposições, se transformando em um grande sucesso.

Reconhecimento

A partir daí as duas bonequeiras contam que levaram a invenção a festivais, ganhando reconhecimento de artistas e estudiosos, a exemplo de Ana Maria Amaral, autora de vários livros de teatro de animação, e Antônio Leopolski, bonequeiro e um dos grandes divulgadores do Teatro Lambe-Lambe.

Engana-se quem pensa que o Teatro Lambe-Lambe seja feito só para as crianças. Denise conta que há, inclusive, espetáculos eróticos, a exemplo do Império do Sentidos, "que é bem picante e agrada aos adultos".

Falta de incentivo

Mas, enquanto companhias teatrais no mundo todo desenvolvem esta linguagem, chamada também de teatro de caixa, caixa mágica, miniteatro, na Bahia as profissionais reclamam da falta de incentivos.

"Fora da Bahia, o nosso trabalho é reconhecido e reverenciado. Aqui não somos selecionadas em nenhum edital", reclama Ismine, que também fala da falta de segurança nos espaços públicos e da falta de cuidado com a cidade.

Denise concorda e afirma que "o trabalho com a caixinha exige muita criatividade. É um jogo de sedução entre o ator/manipulador e o público".

