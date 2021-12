Teatro Jorge Amado recebe 'Frases de Mainha' neste final de semana

Os amantes do jeito de ser das mães baianas têm encontro marcado neste final de semana (nos dias 20 e 21) com Mainha e Júnior, interpretados por Sulivã Bispo e Thiago Almasy, respectivamente. Os atores dão vida aos personagens no espetáculo "Frases de Mainha", no Teatro Jorge Amado, na Pituba.

No palco, a dupla apresenta o humor com temas corriqueiros dos baianos, além de situações que refletem a relação entre as mães e os filhos, do carinho materno ao esporro necessário para uma criação digna de "mainhas arretadas".

Na peça, Junior já está na faixa dos 20 anos e decide, depois de muitas broncas, que essa é a hora de sair de casa. Mainha, por sua vez, acredita que o filho ainda não é maduro o suficiente para experimentar o mundo sozinho e busca colocar o "rebento" dentro do eixo.

No sábado, a peça começa a partir das 20h. Já no domingo, será às 19h. Os bilhetes para o espetáculo custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser adquiridos no próprio teatro.

