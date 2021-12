Teatro Jorge Amado recebe a "Comédia em Preto e Branco"

Os atores Marcelo Marrom (Altas Horas) e Rodrigo Capella (ex-MTV) apresentam o espetáculo "Comédia em Preto & Branco", no Teatro Jorge Amado, nos dias 22 e 23 (sábado e domingo), às 20h. Com um texto que trata do cotidiano, o show reúne humor, música e dança entre esquetes e improviso e convida a plateia a se divertir junto com os comediantes.

O show tem temporada fixa em São Paulo, no Comedians Comedy Club, e já viajou diversas cidades brasileiras em apenas um ano de estrada. O cenário é simples e reforça a ideia de uma boa conversa de bar. Elogiada por referências humorísticas como Jô Soares, com casas lotadas em todo o Brasil e recordes de público, o espetáculo divide o foco ente os artistas e a plateia e convida o público a "entrar na dança" na companhia dos atores.

