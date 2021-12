O Teatro Jorge Amado, localizado na Pituba, em Salvador, será palco do espetáculo "Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2". A peça será exibida no sábado e domingo, 3 e 4 de março, às 20h e 19h, respectivamente.

A comédia conta a história de Jonas (Carlos Simões) e sua busca desastrada pela mulher perfeita. Nesse processo, ele encontra Deus (Drika Mattos) e descobre que ela é cearense. Deus então propõe à Jonas sentir tudo que as mulheres sentem para entender a visão feminina sobre o universo masculino.

Os ingressos para a atração custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e podem ser adquiridos no site Compre Ingressos ou na bilheteria do Jorge Amado.

Da Redação

Teatro Jorge Amado exibe 'Os Homens Querem Casar e As Mulheres Querem Sexo 2'

OS HOMENS QUEREM CASAR 2 - Clipe HD 3 min from Johnny Luz on Vimeo.

adblock ativo