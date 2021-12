Teatro Isba recebe espetáculo infanto-juvenil 'Magic On Broadway!'

O Teatro Isba (Ondina) receberá no dia 6 de outubro o espetáculo infanto-juvenil 'Magic On Broadway!', da Companhia On Broadway. A apresentação, que acontece nos horários de 11h e 15h, conta a história de uma garota que, após encontrar seu amor no mundo real, começa a sentir falta do mundo encantado.

Com 72 shows agendados até o final do ano, a Companhia realizará também três workshops envolvendo mais de 60 crianças e oito aulas de musicais da Broadway, que serão realizados em Campina Grande (PB), Camaçari e Salvador (BA), Petrolina (PE), São Paulo (SP) e Fortaleza (CE).

Os ingressos custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e já estão à venda na bilheteria do Teatro Isba e no site Ingresso Rápido.

