Teatro Isba recebe espetáculo 'Confissões de Adolescente'

O espetáculo 'Confissões de Adolescente', dirigido e produzido por Henrique Bahia, entrará em cartaz em outubro no Teatro ISBA. No dias 26 e 27, às 19h, os temas do universo complexo que marcam a adolescência serão encenados no palco.

“Confissões de Adolescente traz diversas histórias e relatos curiosos de adolescentes. O cotidiano repleto de sonhos, dúvidas e questionamentos. A busca pela independência, a rebeldia, o estresse, as descobertas e interesses sexuais e as mais diversas experiências, opiniões e aflições”, explica Bahia.

A peça é a primeira montagem encenada pelos alunos da turma de adultos do grupo 'Cor de Teatro'. O primeiro lote de ingressos custam entre R$ 25 (meia) e R$ 50 (meia).

