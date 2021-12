Teatro infantil gratuito estreia no anexo do Theatro XVIII

Estreia nesta terça-feira, 29, às 9 horas, o espetáculo infantil "Carneirinhos Contando para Dormir". Com entrada livre, a peça fica até sexta, 1, na Casa 14-Anexo do Theatro XVIII e propõe o incentivo à leitura a partir de um hábito familiar.

"Carneirinhos Contando para Dormir" tem a proposta de narração participativa, em que a plateia é convidada, em diversos momentos, a contribuir com a construção de efeitos sonoros, ambientações e enredo.

A dinâmica da encenação dialoga com o público e suas interações são definidoras dos caminhos e descaminhos de cada história.Contadas por uma mãe que tenta colocar os filhos para dormir e não consegue, a narrativa faz a mãe recorrer à ajuda dos livros e das histórias que ela ouvia quando era criança.

Cenicamente o espetáculo é uma montagem simples, contando apenas com um varal onde são estendidos tecidos coloridos, jogando com a ideia de quintal, e, ao mesmo tempo, com as tendinhas armadas pelas crianças para brincar.



O espetáculo é composto por histórias e canções criadas pelo próprio grupo e tem direção cênica de Ana Paula Carneiro e direção musical de Gabriel Carneiro.

No elenco estão Ana Paula Carneiro, Davidson Carneiro, Gabriel Carneiro, Fernanda Avelar e Tamile Micaela.

adblock ativo