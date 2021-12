Teatro infantil em alta com novas peças e remontagens

No verão, a criançada costuma ser atraída por praia, piscina e todo tipo de atividade ao ar livre. No entanto, mesmo que o páreo seja duro, o universo teatral também pode ser um atrativo a mais para diversificar a programação das férias escolares.

Na temporada de verão, as companhias costumam apresentar tanto as novidades dos seus repertórios, como também trazem de volta seus carros-chefes.

Esta é a aposta da Cabriola Cia de Teatro e da Cia de Teatro Rapsodia, que remontam as peças laureadas pelo Prêmio Braskem de Teatro na categoria Melhor Espetáculo Infantojuvenil, em 2009 e 2012, respectivamente.

Os Prequetés, musical inspirado em texto de Ana Maria Machado, dá a largada na sexta temporada de verão da Cabriola, neste sábado, no Espaço Xisto Bahia. No mesmo dia, As Rimas de Catarina volta ao Martim Gonçalves.

"Quando um espetáculo é sucesso de público, a gente nunca quer que ele termine. Mas infelizmente, as peças não têm uma vida muito longa", afirma Jorge Baía, intérprete de As Rimas de Catarina.

Para Heraldo Souza, diretor-fundador da Cabriola Cia de de Teatro, o gosto por ver um espetáculo várias vezes é comum aos pequenos. "A gente sempre encontra muitas crianças que já viram as peças quando eram menores e querem voltar para assistir novamente, seis anos depois", diz.

Para diversificar a programação, a companhia também vai oferecer durante o mês de janeiro contação de histórias no Teatro da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato.

Em fevereiro, a Cabriola apresenta a primeira temporada do musical Cordel das Fábulas Fabulosas, também no Xisto. A peça já passou por Salvador, excursionou pelo interior da Bahia e outros estados, mas nunca teve um tempo maior dedicado a ela na capital.

Segundo Heraldo Souza, o mérito dos espetáculos também está em agradar aos adultos. "É muito chato quando o adulto leva a criança ao teatro e fica cheio de vontade de sair. A gente tem muito cuidado com a linguagem para a criança, mas não a idiotizamos de jeito nenhum. Assim, acabamos agradando aos adultos também".

A atriz Etiene Bouças, também da Cabriola, acredita que o verão é um desafio por conta da grande oferta de atividades ao ar livre, mas que nem por isso chega a amedrontar a companhia.

"A gente tem um público formado, que pediu para a gente voltar. Não podemos ter medo de bilheteria, se tivermos, não fazemos nada", afirma ela.

Renovação

Bira Freitas, da Companhia de Teatro Rapsodia, também vê na temporada de verão uma oportunidade de trabalhar a questão da formação de plateia.

"Os espetáculos são de suma importância para oferecer à criança o gosto pelo teatro, que tem que ser muito bem feito para despertar o interesse", diz o ator.

Para ele, o público infantojuvenil é até mais exigente do que o adulto. "É uma vertente que precisa ser mais valorizada e pesquisada, para acessar as crianças que serão os futuros expectadores do teatro".

