Teatro Gregório de Mattos lança projeto virtual nesta quarta-feira

O Teatro Gregório de Mattos (TGM) lança, nesta quarta-feira, 7, às 16h30, o musical antropofágico melodramático afro-diaspórico-tupiniquim NAU. A iniciativa, dirigida por Daniel Arcades e Thiago Romero, será transmitida ao vivo pelo site da iniciativa.

Selecionado pelo edital Fábrica de Musicais – Ano II, da FGM, NAU está em fase de montagem e reúne oficinas gratuitas e espetáculo musical. A história gira em torno de personagens historicamente ignorados da construção social brasileira que voltam ao país em uma barca com mais 11 mil espíritos para um acerto de contas.

Entre as presenças confirmadas, além dos próprios diretores, estão atores do elenco, o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, além do ator Luiz Carlos Vasconcelos e da coreógrafa Ana Paula Bouzas.

Conforme a Fundação, em outubro e novembro ocorrem diversas atividades on-line, gratuitas e abertas ao público, como seminário, oficinas formativas em teatro e música, rodas de conversa e saraus.

Em outubro, as atividades serão orientadas por nomes importantes do cenário nacional como os atores globais Luiz Carlos Vasconcelos e Luis Miranda e a coreógrafa Ana Paula Bouzas. Já em novembro, participam Elísio Lopes Jr., Jarbas Bittencourt e Moacyr Gramacho, entre outros.

NAU será oficialmente lançado durante o Seminário “E o musical baiano, o que é?”, um dos eventos que compõem o calendário de ações do projeto. Realizado presencialmente no Teatro Gregório de Mattos e transmitido ao vivo pelo canal oficial do projeto no YouTube, o evento segue virtualmente na quinta, 8, e sexta-feira, 9, às 19h, reunindo gestores públicos e artistas em um convite a repensar o teatro musical na Bahia.

A iniciativa teve 287 inscritos e 101 selecionados para as audições individuais e atividades de canto e grupos vocais e corpo. Ao final da oficina, 50 participantes compuseram a etapa de construção coletiva. O elenco final do espetáculo inclui 15 atrizes e atores entre novos talentos e outros já conhecidos da cena baiana. Dentre eles estão Thiago Almasy, Denise Correa e Diogo Lopes.

