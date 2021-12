Teatro Gregório de Matos apresenta espetáculo 'Vulcão'

O espetáculo Vulcão, do grupo sergipano de teatro Caixa Cênica, desembarca no Teatro Gregório de Matos, em Salvador, nesta sexta-feira, 31, e no sábado, 1º, a partir das 19h. A atração faz parte da programação oficial do aniversário da capital baiana.

O espetáculo é um monólogo autoral concebido como um espetáculo-show, a partir do material biográfico da atriz Diane Velôso, protagonista da cena sergipana, com direção do carioca Sidnei Cruz.

Os ingressos para atração custam R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro até duas horas antes do início do espetáculo

