Teatro Gamboa Nova recebe cena "queer"

Nesta quinta-feira, 13, o Teatro Gamboa Nova se transformará em um armazém performático. A partir das 20 horas, acontece o evento Cena Queer, que traz grupos de performance para celebrar o orgulho gay.

Com ingressos a R$20 (inteira), o programa contará com oito performances e uma exposição fotográfica baseadas na afirmação da identidade "queer", palavra originalmente utilizada como insulto aos homossexuais. "A ideia dos estudiosos 'queer' é positivar o insulto, passando a exaltar o termo como uma prática de vida", explica o idealizador do projeto, o bailarino e performer Eberth Vinícius.

O projeto conta também com a assistência de direção e produção dos bailarinos Júnior Oliveira e Sóter Xavier.

