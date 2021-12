Teatro Gamboa completa 40 anos

Inaugurado em 7 de junho de 1974 pelo ator, diretor e administrador Eduardo Cabús, o Teatro Gamboa sempre apostou em novos talentos e em espetáculos de variados perfis, inclusive com estéticas transgressoras e experimentais.

Performances consideradas ousadas para a época ou montagens que exibiam o corpo nu tiveram abrigos no espaço, desafiando a moral conservadora da época da ditadura.



A TARDE registra na edição de 8 de junho de 1974, um dia depois, a inauguração da casa, que pertence hoje à família do ator Perry Sales (1939-2009), na coluna de Sóstrates Gentil.



"Finalmente o Teatro da Gamboa inaugurou-se ontem, com uma mostra de pintura e apresentação do Quarteto de Cordas Brasileiro. Eduardo Cabús vence a primeira batalha no sentido de oferecer à Bahia mais um centro cultural, em condições de dinamizar as atividades artísticas, especialmente as artes cênicas, a mais carente de assistência".



Teatro de bolso

O chamado Teatro de Bolso surge para minimizar o problema grave na cidade: a carência de espaços para as artes cênicas. Neste período, o Teatro Castro Alves abrigava somente as produções nacionais.



Já o Teatro Santo Antônio (depois destruído para a construção do Teatro Martim Gonçalves) servia à Escola de Teatro da Ufba e o Teatro Vila Velha, então com 10 anos, não poderia receber todas as produções da cidade.



O Teatro Icba (Teatro Goethe) foi inaugurado, sem badalações, apenas um mês antes do Teatro Gamboa.

Boi desgarrado



O diretor, ator e produtor Eduardo Cabús, que inaugurou o Gamboa e administrou o espaço de 1974 a 1987, tem boas histórias para contar. Descendente de pai armênio e mão libanesa, Eduardo, que também construiu um teatro no Rio de Janeiro, onde vive, e está construindo outro, em São Paulo, afirma: "Aquela casa era de meu irmão Habib. Ele não quis mais, me deu e eu, depois de me formar em teatro e morar no exterior, resolvi transformar ali em um teatro, arcando com todas as despesas, com exceção das 87 cadeiras doadas por Eulâmpia Reiber, que atuava na Secretaria de Turismo".



Mas Cabús tem uma revelação: "Quem na verdade inaugurou o teatro foi um boi desgarrado que quase me mata. Eu resolvi mudar um belo vaso de planta de um lado para o outro e, nesta hora, um vulto arrebenta a porta de vidro e entra no teatro. Era um boi, o primeiro a romper o cordão oficial e subir no palco".



O diretor teve que, na véspera da inauguração, consertar a porta de vidro e concertar uma escada inteira à noite, utilizando mais de 200 velas. "É que o pedreiro me cobrou um preço exorbitante", lembra.

Pink Floyd



Além da peça infantil "No Mundo de Faz de Conta", dirigida por Jurema Pena, que retornava à Bahia, o ator, diretor e produtor Nonatho Freire estreou no Gamboa a performance Spiritaulizon, que deu o que falar.



Freire lembra que não utilizava textos e, sim, colagens de canções do grupo inglês Pink Floyd. O cenário era de Ney Galvão e os elementos cênicos de Tati Moreno.

"No dia de Santo Antônio eu abri a rotunda (cortina que cobre o fundo do palco) e deixei aparecer a bela paisagem da Baía de Todos os Santos. Como era festa do santo, o público pôde ver no palco os fogos de artifício. Um sucesso", diz.

Cabús reforça que o Gamboa sempre apoiou os novos talentos. O primeiro show de Zizi Possi foi no teatro. "Foi deslumbrante, a roupa descia do teto e vestia ela em cena, que cantava jazz e MPB,com músicos da Ufba".



O Gamboa abrigou o estreante Jards Macalé, Valéria e as primeiras produções de atores como Jurema Pena, Nilda Spencer, Yumara Rodrigues e Harildo Déda, além de show da banda de rock Mar Revolto. "Todo mundo dizia: eles vão quebrar tudo, mas apostei e foi tudo bem", conta Cabús, rindo.

Repressão e erotismo



A polícia chegou a invadir o teatro quando Álvaro Guimarães dirigia "Descasque o Abacaxi Antes da Sobremesa". Só depois de muita conversa Álvaro se livrou da prisão.

Na época do desbunde (anos 1970), não faltaram espetáculos com nus e show de travestis. "Foi isso que salvou o teatro e o manteve de pé", justifica Cabús.

O diretor Fernando Guerreiro conta que iniciou lá com a peça "Um Pacote Muito Louco". Também no local, Guerreiro estreou "O Beijo no Asfalto", "Toda Nudez Será Castigada" e "Oficina Condensada", esta um dos maiores sucessos do teatro baiano, com a atriz Rita Assemany.



Há sete anos, depois de uma administração criticadíssima de Perry Sales, a Associação Grupo Estado Dramático de Salvador assume o teatro.



Rino Carvalho, que integra o grupo, comemora: "Temos recebido projetos até do exterior para apresentação no Teatro Gamboa, que funciona regularmente de quarta a domingo, com programação eclética ".

adblock ativo