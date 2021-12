Teatro-filme Escorpião apresenta temporada no Vila Velha

O espetáculo Escorpião estreia no dia 30 de maio, às 20h, no Teatro Vila Velha. A montagem, que fica em cartaz até 9 de junho, traz o conceito do 'Teatro Estendido', que revela elementos audiovisuais com composição cênica. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estão à venda no site Ingresso Rápído e na bilheteria do teatro.

Em Escorpião, o público é convidado a conhecer outros elementos da história, fazendo com que a peça se estenda para outros espaços. O público receberá um QR Code (código de barras digital) que acessa o site onde estão imagens projetadas na montagem e o filme pós-peça.

O enredo gira em torno de uma farsa de sujeitos que estabelecem entre si um jogo de ocultação/revelação do desejo, de uma intimidade negociada de maneira tão verossímil quanto fantástica. Envolve tensões/tesões de Boris (Duda Woyda) e Edu (Gleison Richelle), personagens centrais da história, numa espécie de ficção etnográfica outsider, cruel e perversa, marcada por masculinidades precárias, retomando muitos temas caros à política na cena teatral contemporânea.

“Escorpião é uma experiência visual com formato cinematográfico dentro da linguagem do teatro, estendemos o termo ‘aqui e agora’, para algo parecido com, ‘aqui/agora/antes/depois’. Os corpos são atravessados pelo passado das personagens em tempo real”, explica Marcus Lobo, diretor da obra.

adblock ativo