Teatro-filme Escorpião abre segunda temporada no Teatro Castro Alves

O teatro-filme Escorpião volta a cartaz de 26 de julho até 18 de agosto, sempre de quinta-feira a domingo, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), vendidos antecipadamente no site Ingresso Rápido.

O espetáculo, baseado no texto do autor paulista Felipe Grego, traz no enredo uma farsa de sujeitos que estabelecem entre si um jogo de ocultação/revelação do desejo, envolvendo tensões/tesões dos personagens centrais.

Boris, com o ator Duda Woyda, é um ex-presidiário que mantém relações sexuais com mulheres, homens e travestis, por dinheiro. Após se envolver em um crime, ele se aproxima de Edu, feito pelo ator Gleison Richelle.

O peça é uma espécie de ficção etnográfica outsider, claustrofóbica, cruel e perversa, que mostra personagens complexos que transitam incógnitos pelo submundo a vivenciar desejos encobertos e enfrentar dramas pessoais, como fetichismo, homofobia, masculinidade precária e machismo.

