Teatro documental fala no palco do universo trans

Quem se encantou com o desempenho do ator Silvero Pereira, o Nonato/Elis Miranda da novela A Força do Querer, da Rede Globo, tem uma boa oportunidade de conferir o trabalho do intérprete em palco baiano.

Silvero chega a Salvador com o espetáculo BR Trans, há quatro anos em cartaz, que estreia na Caixa Cultural nesta quinta-feira, 4, às 20 horas, e cumpre temporada até sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas.

O solo mergulha no universo trans (travestis, transformistas e transexuais), mostrando o resultado de quatro anos de pesquisas feitas pelo ator junto a travestis, transformistas e transexuais do Ceará e Porto Alegre (RS).

Em cena, além de narrar histórias sobre exclusão e violência, presentes no cotidiano dessas pessoas, ele interpreta variados personagens que representam, na verdade, trans de todo o país, do Norte a Sul do Brasil.

Silvero conta que há 13 anos pertencia ao grupo As Travestidas, do Ceará, que já pesquisava o universo trans. "Quando mudei para Porto Alegre, decidi ampliar a pesquisa e traçar os pontos convergentes e divergentes do universo trans brasileiro entre os polos regionais do Nordeste e do Sul do país", afirma.

"A questão da violência física e verbal sobre os trans ainda é muito forte, mas observei que no Rio Grande do Sul as universidade são mais bem preparadas para receber a diversidade do que no Nordeste", avalia o ator.

Vale lembrar que a montagem foi eleita como uma das melhores peças do ano de 2015 pelo jornal O Globo.

A montagem também recebeu indicações aos prêmios APTR, CesgranRio, Questão de Crítica e Aplauso Brasil, em diversas categorias.

Foi vencedora, por voto popular, do prêmio Aplauso Brasil 2015, nas categorias Ator, Espetáculo e Dramaturgia, além do prêmio do júri popular de Melhor Espetáculo no Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga.

Alemanha e EUA

Silvero, que também assina a dramaturgia, conta que, além de várias cidades do país (a estimativa é de que já foi vista por cerca de 40 mil espectadores), o espetáculo já foi apresentado em festivais na Alemanha e Estados Unidos.

Ele acrescenta que o "BR" do título tanto sinaliza para a sigla do Brasil como para a BR-116 (principal rodovia brasileira longitudinal, que tem início na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, e término na cidade de Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai). Já "Trans" sinaliza para o universo em questão.

O texto da peça foi lançado como livro pela editora Cobogó, dentro da coleção dedicada à dramaturgia contemporânea. Com direção de Jezebel De Carli, e tendo em cena o músico Rodrigo Apolinário, BR Trans denuncia e leva à reflexão.

Multiartista

Silvero Pereira, 35 anos, além de ator é também dramaturgo, produtor cultural, maquiador, iluminador, diretor e artista plástico.

adblock ativo