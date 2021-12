Teatro de rua catarinense é atração que abre Palco Giratório

O Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado de Criciúma abre hoje a programação do Palco Giratório 2013 na Bahia. Nesta etapa, Salvador é a primeira cidade a receber oficinas e espetáculos do grupo catarinense especializado em teatro de rua.



O principal objetivo do Palco Giratório é promover a difusão das artes cênicas e a democratização do acesso à cultura nas diversas regiões do Brasil. Este ano, 18 companhias das regiões Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste foram selecionadas para participar com seus espetáculos e manifestações artísticas e vão rodar o País até outubro.

Ana Paolilo, curadora e coordenadora do Palco Giratório na Bahia, destaca a inserção da intervenção urbana como grande novidade desta edição.

"O grupo baiano Construção Compartilhada Pingos e Pigmentos inaugura esta modalidade. Estamos curiosos para saber como vai ser o entendimento dos técnicos e a reação da população", afirma. Toubé, do Dimenti, é o outro espetáculo baiano que vai rodar o País.

Segundo Ana Paolilo, outro mérito do projeto é incluir grupos do interior do Brasil. "Isso mostra que a passagem do Palco Giratório pelas cidades do interior nestes últimos 15 anos começou a fundamentar o crescimento de grupos no País".

Até outubro, várias companhias de teatro vão participar de oficinas, palestras e encontros em diversas cidades do interior da Bahia. Nesta primeira etapa, que vai até o dia 19, o Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado passa pelas cidades de Paulo Afonso, Feira de Santana, Jequié e Vitória da Conquista.

Programação na capital - Nesta quarta, 03, quinta, 04, e sexta, 05, das 9 ao meio-dia, o Cirquinho do Revirado realiza uma oficina de perna de pau na Arena do Teatro Sesc Pelourinho (a inscrição custa R$ 15).

O grupo catarinense também apresenta dois espetáculos na turnê: Júlia e Amor por Anexins. "A diferença de linguagem dos dois é enorme", afirma Reveraldo Joaquim, ator e um dos fundadores da companhia.

Júlia, carro-chefe da companhia, apesar de ser encenada na rua, tem um apelo visual e textual bem-elaborado, muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver ao ar livre. O espetáculo foi premiado em diversos festivais, como o 34º Festival Nacional de Pindamonhangaba 2011.

"É a união do lirismo do palhaço com o grotesco do bufão. É muito engraçado, mas também tem partes fortes", diz Reveraldo Joaquim. A peça conta a história de Júlia e seu fiel escudeiro Palheta. Os dois personagens se dizem donos do que restou de um circo incendiado e circulam por praças apresentando o que chamam de a dança da aleijada. Júlia terá duas apresentações gratuitas amanhã e sexta, 16h, na Praça da Sé, Pelourinho.

Já Amor por Anexins, apesar de levar à cena atores com figurinos de época e pernas de pau, trabalha com um texto clássico. É a primeira peça escrita por Artur Azevedo (1855-1908) aos 15 anos, considerada a mais representada de seu tempo. Conta a história do velho solteirão Isaías, que tenta conquistar a viúva costureira Inês fazendo uso de anexins (ditados populares e provérbios).

"A montagem, o figurino e o cenário têm um glamour de teatro que traduz a época em que foi criado, apesar de ser encenado em uma lona em forma de picadeiro", diz Reveraldo Joaquim. O grupo catarinense montou o espetáculo em 2001 com edital da Funarte.

Em 2007, chegou a Salvador no I Festival Nacional de Teatro da Bahia. Agora, no Palco, será apresentada sábado, às 19h, na Arena do Teatro Sesc Pelourinho, com entrada franca.

O Cirquinho do Revirado nasceu em 1997, quando Yonara Marques e Reveraldo Joaquim mandaram confeccionar uma pequena lona de circo, para apresentar teatro de fantoches. Em cena, clássicos da literatura infantil, contados a partir da lógica muito peculiar do Revirado, boneco mestre de cerimônias.

adblock ativo