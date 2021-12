Teatro de Londres põe peças de Shakespeare na web

Baixar ou não baixar, talvez transmitir em 'streaming'... Eis a questão que um novo projeto digital pretende resolver, ao disponibilizar, pela primeira vez, peças de Shakespeare 'on demand' para o público internacional.

O tradicional Globe Theatre, de Londres, disponibilizou 50 produções para download no formato de filmes de longa-metragem e em alta resolução em sua plataforma dedicada on-line, algo inédito no mundo, anunciou a casa nesta terça-feira, 4.

Entre as peças disponíveis está a aclamadíssima produção de "Noite de Reis", estrelada pelos atores britânicos Mark Rylance e Stephen Fry, assim como a performance premiada de Roger Allam em "Henrique 4º, Parte 1" e "Henrique 4º, Parte 2".

Outros clássicos incluem "A Megera Domada", "Como Gostais", "Trabalhos de Amor Perdidos" e "Romeu e Julieta".

Os filmes, disponíveis para aluguel ao preço de 3,99 libras (5,1 euros ou US$ 6,4) ou para compra por 7,99 libras (10,18 euros ou US$ 12,7) no GlobePlayer.tv --parte do custo da apresentação ao vivo--, são compatíveis com smartphones e tablets.

"O Globe sempre está em busca de novas formas de levar Shakespeare para o mundo e compartilhar suas peças incríveis com o maior número de pessoas possível", afirmou o diretor artístico do teatro, Dominic Dromgoole.

Uma série de produções em língua estrangeira, apresentada como parte do festival internacional de teatro "Globe to Globe", durante as Olimpíadas de Londres em2012, também foi disponibilizada em seu site na internet.

Além disso, mais de cem entrevistas podem ser baixadas de graça com atores como Judi Dench, Ewan McGregor, Sir Ian McKellen e Jude Law, discutindo os trabalhos dramáticos de Shakespeare.

O Globe, situado na margem sul do rio Tâmisa, uma reconstrução de um teatro elisabetano onde as peças do bardo foram apresentadas pela primeira vez, filma produções desde 2009.

O projeto é o mais recente desenvolvimento na tendência de links ao vivo e de transmissão de peças, depois que o Metropolitan Opera de Nova York, começou a apresentar performances em cinemas em 2006.

