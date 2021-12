Teatro da Ufba estreia Longa Jornada Noite Adentro

Há 60 anos, que serão completados no próximo dia 27, morria um dos grandes nomes do teatro norte norte-americano e uma das maiores expressões do teatro do século 20: o dramaturgo Eugene O'Neill (1888-1953), Prêmio Nobel de Literatura em 1936 e ganhador mais de uma vez do Prêmio Pulitzer.

A Companhia de Teatro da Ufba, em empreendimento inédito, estreia nesta sexta-feira, 22, às 19h30, no Teatro Martim Gonçalves, uma das mais celebradas peças do autor: Longa Jornada Noite Adentro, sucesso em vários palcos do mundo e no cinema. A peça prossegue sábado e domingo no mesmo horário e tem entrada franca.

Trata-se do relato autobiográfico da tortuosa vida familiar do dramaturgo, que apresentou em suas obras temas tabus para a moralista sociedade dos EUA. Entre eles, o suicídio, a relação entre negros e brancos, a loucura, vícios variados, além de crítica e ataque veemente à sociedade burguesa.

Iniciativa

A iniciativa de encenar Longa Jornada Noite Adentro, que foca um dia de uma família, em que vem à tona as dores, as frustrações e os ressentimentos, é de um dos maiores nomes do teatro baiano, o diretor, ator e professor aposentado da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia Harildo Déda, 51 anos de palco (são mais de 70 peças no currículo).

"A ideia de montar O'Neill está na minha cabeça há 20 anos. Cheguei a convidar os atores Yumara Rodrigues e Carlos Petrovich, mas o projeto não se realizou. Agora, um bando de loucos (se refere aos atores) realiza meu sonho", afirma.

A peça leva ao palco uma família desajustada: a mãe (representada pela atriz Joana Schnitman) é viciada em morfina, o pai (desempenhado pelo intérprete Antônio Fábio) se afunda no álcool depois de perceber que não é mais um ator respeitável, pois, por dinheiro, aceitou anos a fio encenar uma montagem de apelo popular.

O filho mais velho (papel de Wanderley Meira) é emocionalmente instável e tem ciúme do irmão mais novo e este (personagem de Vinicius Martins) tenta escapar dos problemas familiares como poeta e escritor, mas é vitima da tuberculose.

A atriz Patrícia Oliveira faz a criada da família, um contraponto de leveza ao drama (qualquer semelhança com Nélson Rodrigues não é mera coincidência, pois o autor pernambucano tinha em O'Neill uma das fontes de inspiração).

Drama familiar

"Esta peça me agrada, pois fala das relações familiares e também aborda um tema que para mim é caro: o metateatro", afirma o diretor. O tempo do drama vai de 8h30 da manhã até a meia noite.

Déda afirma que "a encenação prova que o drama também faz as pessoas rirem", lembrando que a primeira montagem da peça no País teve no elenco Cacilda Becker e Ziembinski. Mais tarde, a grande Cleyde Yáconis, com direção de Naum Alves de Souza, contracenando com Sérgio Britto, fez o papel da matriarca.

É uma grande oportunidade para o público conferir esta obra de O'Neill, que tinha um sentimento trágico da vida e soube construir personagens complexos, de alta carga psicológica, um presente para intérpretes viscerais.

Inspiração

O ator Wanderley Meira, que interpreta o filho mais velho, afirma que seu personagem "traz em si a marca de Caim, o filho e irmão maldito. Ele representa, na vida real, o irmão de Eugene O'Neill".

O intérprete frisa que para construir seu personagem, além do texto, se inspirou na sua própria família. Wanderley disse que sempre quis fazer uma peça realista e que "é um presente voltar a trabalhar com Harildo (ele foi assistente do diretor na peça Hamlet) e fazer este personagem maravilhoso".

A atriz Joana Schnitman fala sobre a atualidade do tema: "Esta peça trata de conflitos familiares e de relações amorosas, que sempre são atuais. Este tema nunca se esgota".

O cenário e a iluminação têm a assinatura de Eduardo Tudella, um dos nomes mais respeitados da cena local. Já os figurinos e a caracterização de personagens são de Claudete Eloy. Os dois são professores da Escola de Teatro da Ufba.

"A ideia é levar o público a viver esse dia interminável junto com esta família, como quem espia uma história inteira pelo buraco de uma fechadura", afirma Wanderley Meira.

