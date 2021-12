Teatro com a "Caravana Siga Bem" na Bahia

A "Caravana Siga Bem" chega nesta próxima sexta-feira, 11, a Bahia e realiza eventos em sete cidades do estado: Jeremoabo, Tucano, Salvador, Santo Estevão, Itatim, Itabuna e Poções. A grande atração do projeto é o espetáculo teatral "O Cassino do Cupido", que, de forma bem-humorada, aborda o tema da violência doméstica contra a mulher e ensina ao público sobre a Lei Maria da Penha.

