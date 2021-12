Teatro Castro Alves recebe a ópera Pagliacci

"Vereis amar como se amam os seres humanos; do ódio vereis os tristes frutos. Ouvireis os estremecimentos de dor, os uivos da raiva e risos cínicos! E vós, mais do que as nossas vestes de histriões, devereis considerar as nossas almas, pois somos homens de carne e osso".

O texto, cantado com veemência, é do personagem Prólogo, da ópera Pagliacci (Palhaços), do compositor italiano Ruggero Leoncavallo (1857-1919), que tem estreia nesta sexta-feira, 29, às 20 horas, no Teatro Castro Alves. A montagem, que traz no enredo uma trama de paixão, ciúme e sangue, fica em cartaz sábado, 30, e domingo, 1º, no mesmo horário. Tem 80 minutos de duração.



Prológo alerta ao espectador sobre as cenas de uma tragédia épica, envolvendo uma trupe mambembe de circo, ambientada na aldeia de Montalto, na Itália, entre 1865 e 1870, no dia de Ferragosto (Festa da Assunção).

Equipe envolvida

A iniciativa inédita da montagem é da Associação Lírica da Bahia (Alba), que atuará em conjunto com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), além de 12 artistas do Circo Picolino.

A ópera conta com a regência do maestro José Maurício Brandão, direção artística do mineiro Francisco Mayrink e direção de cena de Elisa Mendes. Entre orquestra, coro, artistas de circo, solista e técnicos, o projeto mobilizou mais de 150 profissionais.

A produtora Virgínia da Rin afirma que a escolha da ópera que explora a questão do metateatro (uma peça dentro de uma peça em uma ópera) surgiu depois da apresentação da ópera Carmen, que foi apresentada no ano passado, quando se comemorou os 30 anos da Alba e da Osba, além dos 25 anos da Da Rin Produções.

"Nós tínhamos acabado de fazer uma ópera emblemática. Este ano queríamos experimentar algo diferente. Esta é uma ópera popular, de fácil entendimento", acrescenta, informando que os recursos do Fundo de Cultura foram de quase R$ 300 mil.

Traição

A trama traz uma história passional que, infelizmente, ainda é comum nos dias de hoje: a morte da esposa e do amante pelo marido. No enredo, uma trupe de circo chega à Calabria para representar uma peça e os aldeões recebem os atores.

Eles estão especialmente felizes em ver seu velho amigo Canio, um engraçado comediante que na peça da trupe faz o papel de Pagliaccio, um palhaço que é traído pela esposa. Canio é casado com Nedda, que representa Colombina, a esposa de Pagliaccio na peça. Ela, entretanto, se apaixona por Silvio, um jovem da aldeia.

Depois de uma série de peripécias, Canio confunde realidade com ficção e acredita que sua esposa tem um caso com Beppe, que faz Arlequim na peça dentro da peça. Influenciado por Tonio, que trabalha na companhia mambembe e ama Nedda, Canio termina por matar a mulher e o amante.

O elenco de Pagliacci é formado por solistas reconhecidos nacional e internacionalmente. O tenor lírico spinto paulista Richard Bauer faz Canio/Pagliaccio. Já a soprano paulista Silviane Bellato faz Nedda/Colombina. O personagem Tonio é interpretado pelo barítono Sebastião Teixeira (SP). Sylvio é interpretado pelo barítono brasiliense Marlon Maia. O tenor baiano Sérgio Machado representa Beppe/ Arlequim.

Verismo

O maestro José Maurício Brandão, que também é diretor artístico da Alba, informa que esta é uma ópera verista, uma vertente do realismo italiano. Ele explica que na ópera os maiores representantes desta corrente são Puccini, Mascagni e Leoncavallo.

"Os elementos musicais são associados ao enredo e remetem a afetos, emoções, concorrendo para envolver o espectador", frisa Brandão.

Já o diretor da Escola Picolino, Anselmo Serrat, garante que não faltarão na ópera pernas-depau, malabaristas, acrobatas, saltadores, equilibristas com monociclos gigantes ou construindo uma pirâmide humana.

O tenor baiano Sérgio Machado afirma que seu maior desafio foi fazer o clown Arlequim, que lhe exigiu estudos aprimorados.

