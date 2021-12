TCA recebe espetáculo "Guerreiro", da Companhia Picolino

A Companhia Picolino apresenta nesta quinta-feira, 7, às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), o espetáculo Guerreiro, que integra a temporada 2013 do projeto Marco do Teatro e do Circo. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

Com um elenco formado por 32 artistas e direção de Anselmo Serrat, o espetáculo homenageia a vida e a obra do cineasta Glauber Rocha. No palco, a cultura popular se mistura ao cinema, circo, dança, música e teatro.

