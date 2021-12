TCA inicia venda de ingressos por internet e telefone

A partir desta quarta-feira, 20, o público do Teatro Castro Alves (TCA) pode adquirir bilhetes para eventos do teatro pela internet e por telefone. Além disso, outra novidade é que a bilheteria física do teatro, assim como seus postos localizados nos SAC's dos shoppings Barra e Bela Visa, aceitarão pagamentos efetuados em cartões de débito e crédito.

Os novos serviços de venda - on-line e de Call Center - estarão disponíveis apenas para os espetáculos confirmados na programação de setembro. Os ingressos para espetáculos deste mês, com vendas já abertas, continuam sendo vendidos no modo tradicional.

Para Bluma Santana, diretora da produtora "Literatrailer", as novas formas de comprar são práticas. "Vai facilitar bastante a vida das pessoas, além de otimizar o tempo. O mundo hoje, afinal, é virtual", disse.

Embora seja mais cômodo comprar pelas novas alternativas, podendo imprimir o bilhete em casa, por exemplo, quem optar por elas pagará uma taxa de 15% sobre o valor da entrada.

Mesmo com a novidade, alguns eventos que já fazem parte da programação do teatro continuarão com seus ingressos sendo vendidos apenas no dia do espetáculo. O "Domingo no TCA", por exemplo, manterá os valores a R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia) e as vendas no dia, a partir das 9 horas, com acesso imediato do público.

