TCA homenageia público e artistas em espetáculo com plateia de figurinos

Com quase seis minutos, o Teatro Castro Alves (TCA) reúne em um vídeo uma produção especial que marca os processos de retomada do uso de seus palcos, fechados desde março devido às medidas de enfrentamento à Covid-19.

Em “Um Concerto para o Guarda-Roupa”, registrado em vídeo, seus dois corpos artísticos, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), fazem uma performance especial na Sala Principal do TCA, para uma plateia formada por figurinos do Guarda-Roupa do Centro Técnico.

Foram ocupadas as 1.554 poltronas de sua plateia. A ficha técnica do trabalho, desde a sua concepção à execução, é composta pelos funcionários da Casa.

O material foi lançado neste sábado, 29, nos canais do YouTube do TCA e do Governo do Estado, além das redes sociais do Estado.

“Esta produção é nossa força condensada para simbolizar a saudade que estamos sentindo de ver o Complexo do TCA vivo e repleto de gente, fazendo acontecer a rotina do maior equipamento cultural da Bahia. Entre o profundo pesar pelas circunstâncias que estamos atravessando e a expectativa do retorno à normalidade, continuamos unidos, trabalhando e crentes na capacidade transformadora da arte”, afirmou Moacyr Gramacho, diretor do TCA.

Respeitando os protocolos internacionais que orientam a proteção contra a Covid-19, o Teatro Castro Alves então promove um concerto para esse “público”. Com a cortina vermelha fechada, vê-se o grande palco vazio e sua estrutura cenotécnica aparente. Ao iniciar a música do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, executada ao vivo, a cortina se abre, revelando a surpreendente plateia e emocionando os artistas em cena.

