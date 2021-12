Taís Araújo e Lázaro Ramos retornam a Salvador com 'O Topo da Montanha'

Os atores Taís Araújo e Lázaro Ramos voltam a Salvador para apresentar 'O Topo da Montanha'. O espetáculo acontece nos dias 3 e 4 de agosto, às 21h e 18h, respectivamente, no Teatro Castro Alves.

Com classificação para maiores de 14 anos, 'O Topo da Montanha' baseia-se no último discurso de Martin Luther King, no dia 3 de abril de 1968, em Memphis. O ato ocorreu um dia antes de ser assassinado na sacada do Hotel Lorraine. Na trama, Lázaro interpreta Martin Luther King e Taís Araújo, Camae, uma misteriosa camareira que está em seu primeiro dia de trabalho. A peça possui direção de Lázaro Ramos e codireção de Fernando Philbert.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, ou através da plataforma Ingresso Rápido.

