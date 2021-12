Suspense e romance policial em peça no Palacete das Artes

Com texto de Aicha Marques e direção de Cristina Moura e Ana Paula Bouzas, o espetáculo Apartamento 1201 transpõe para a linguagem teatral o gênero policial, conhecido da literatura e do cinema, com apresentações no Palacete das Artes.

A peça, com tensão e suspense, relata uma noite na vida do descolado casal Adele (Mariana), herdeira poderosa, e Bob (Ciro), fotógrafo dedicado e ambicioso, que têm uma surpresa ao chegar em casa de uma festa. A cenografia é da arquiteta Ana Paula Magalhães, e a trilha sonora original é do músico Marcio Mello, projeções em vídeo de Igor Souto e Luciano Azevedo, da Caboclo Criações, e figurino do designer de moda Solon Diego.

As apresentações acontecem todos os sábados e domingos de março, até 19 de abril, às 20h, com retirada gratuita de ingressos duas horas antes do início do espetáculo, até a lotação do espaço, que comporta 25 pessoas por sessão.

