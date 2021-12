Sulivã Bispo e Thiago Almasy se apresentam no 'Domingo no TCA'

Os atores Sulivã Bispo e Thiago Almasy sobem ao palco do Teatro Castro Alves (TCA) para apresentar a peça "Na Rédea Curta". A apresentação será neste domingo, 29, às 11h.

O espetáculo entra no formato do "Domingo no TCA" e possui ingressos nos valores de R$ 1, para inteira, e R$ 0,50 (meia). A venda das entradas só será permitida a partir das 9h, no dia da apresentação.

Em "Na Rédea Curta", Mainha e Júnior apresentam no "baianês" quais são as peculiaridades, expressões singulares e a relação mãe e filho, tudo isso de uma forma bem-humorada.

Novo trabalho

No fim do mês de junho, a dupla de atores anunciou um novo formato de trabalho. Sulivã e Thiago iniciaram um canal no YouTube, com o mesmo nome da peça, e nele são apresentados episódios semanais.

