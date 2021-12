Sulivã Bispo dá vida a 'Madame Satã' no Teatro Martim Gonçalves

O espetáculo "Madame Satã - Um espetáculo de Madame Satã" será apresentado entre os dias 2 e 12 de agosto, de quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h, no Teatro Martim Gonçalves. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local ou por meio do site Sympla. As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Estrelado por Sulivã Bispo, a peça apresenta um dos representantes da maladragem da Lapa boêmia, no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX. João Francisco dos Santos, conhecido como Madame Satã, reúne três traços que definem o personagem: negro, homossexual e marginal.

