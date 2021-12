Stand-up 'Humor Sem Regras' entra em cartaz em Salvador

A montagem 'Humor Sem Regras - com Guga Walla' pode ser conferida no Teatro Módulo, em Salvador, todos os sábados e domingos de setembro (de 15 a 29). O público vai poder assistir o show cômico do artista a partir das 20h.

Humor Sem Regras tem uma proposta irreverente, que une a simplicidade do stand-up comedy com encenações de personagens performáticos. Guga Walla utiliza o cotidiano como matéria prima de suas obras, mostrando a comédia que ronda no dia a dia de cada pessoa.



O ator propõe fazer rir com piadas sobre a era digital, músicas, filmes, relação a dois, e outros temas, além de interpretar um personagem que interage com a plateia.

adblock ativo