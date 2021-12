O ator e humorista Paulo Gustavo volta a Salvador com o seu stand up Hiperativo. As apresentações acontecem sábado, 30 de novembro, às 21h, e domingo, 1º de dezembro, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

O criador de Minha mãe é uma peça, volta aos palcos sem personagem ou maquiagem para falar de alguns problemas do cotidiano, como a dificuldade de fazer escolhas, os medos e a fugacidade dos relacionamentos. Paulo usa o humor para satirizar esses temas que passam despercebidos para quem os vive. A comédia já foi vista por mais de 400.000 pessoas e está completando três anos.

Os ingressos custam R$ 90 e estão à venda nas Lojas Skyler (Shopping Iguatemi e Salvador Shopping) e no próprio Teatro.

Assista ao teaser da comédia

Da Redação Stand up Hiperativo de Paulo Gustavo volta a Salvador

adblock ativo