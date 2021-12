Stand-up em Cena tem nova edição no Teatro Jorge Amado

O projeto Stand-up em Cena tem nova edição na próxima quinta e sexta, às 20h30, com o objetivo de fortalecer a cena stand-up na Bahia e criar um espaço de encontros constantes entre os comediantes de maior destaque no gênero do estado.

Com o a direção do Clube do H.I.E.N.A.S, o espetáculo acontece no Teatro Jorge Amado com os atores Guga Walla, Karla Koimbra, Paulo Prazeres, Rafael Medrado e Talis Castro. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) com vendas na bilheteria do teatro.

