"Sr. Barriga" apresenta espetáculo em Salvador

O ator mexicano Edgar Vivar, o Sr. Barriga da série "Chaves", vai trazer a Salvador o espetáculo "Um Noite com o Sr. Barriga", sábado, 29 de abril, às 20h, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos custam R$ 100 (inteira).

Edgar vai cantar músicas e contar histórias e curiosidades das gravações de "Chaves", além de exibir vídeos dos bastidores também de "Chapolin". Durante o espetáculo, o ator vai responder perguntas da plateia, tudo em português, já que o mexicanos fez aulas para falar fluentemente o idioma.

Os ingressos para todos as cidades estão disponíveis para compra, através do site www.bilheteriarapida.com.br/senhorbarriga, ao custo de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, no 1º lote. Haverá ainda sessões de meet & greet, para conhecer o ator pessoalmente e tirar fotos.

